FBI odhalila spiknutí z 80. let s cílem zabít královnu Alžbětu II.

„Chtěl se pokusit královně Alžbětě ublížit a chtěl to udělat buď tak, že shodí nějaký předmět z mostu Golden Gate Bridge na královskou jachtu Britannia, až pod ním bude proplouvat, nebo se pokusí královnu Alžbětu zabít při její návštěvě Yosemitského národního parku,“ uvádí se v dokumentu.

Mnoho královniných cest do USA, včetně návštěvy západního pobřeží v roce 1983, se uskutečnilo v době zvýšeného napětí uprostřed nepokojů v Severním Irsku. V roce 1976 byla Alžběta v New Yorku na oslavách dvoustého výročí deklarace nezávislosti. Dokumenty odhalují, jak bylo vydáno předvolání pilotovi za to, že nad parkem Battery proletěl malým letadlem s nápisem „Anglie, vypadni z Irska“.