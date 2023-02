Dva měsíce veslovali přes Atlantik pro charitu. Teď sami žádají o peníze na návrat

Nina a Simon Crouchmanovi z Colchesteru v hrabství Essex se 12. prosince na Kanárských ostrovech postavili na start závodu Talisker Whisky Atlantic Challenge, v němž je účelem doveslovat co nejrychleji do Karibiku. Trasa je dlouhá kolem 4700 kilometrů a účastníci závodu na ní bojují s vysokými vlnami i nepříznivým počasím.

Z nejhoršího by se dobrodružní manželé měli dostat kolem 16. února, kdy by měli po více než dvou měsících dorazit do cíle. Ale jak a kdy se dostanou domů, to zatím nevědí.