Diverzní akce na slavnostní veganské večeři aneb Klimatičtí extrémisté ochutnali vlastní medicínu

Organizace Just Stop Oil (Zastavte ropu) nejenže nemá s blokováním dopravy, rozhazováním oranžového prášku ani dalšími protestními aktivitami u veřejnosti příliš pochopení, ale dokonce již vznikla skupina s názvem Just Stop Pissing People Off (Přestaňte štvát lidi), která si klade za cíl proti oranžovým klimatickým extrémistům bojovat.