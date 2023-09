Dealerovi ukradli drogy, na pomoc si zavolal policii

Na začátku týdne proběhlo první soudní stání s osmatřicetiletým Jamesem Baumontem, který předtím zavolal na policii, aby oznámil, že mu někdo vnikl do domu a ukradl odtud nemalé množství drog. Měl přesný přehled, co všechno se ztratilo, a policistům to tak dokonce sám nadiktoval.