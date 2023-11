Chechtající se vlci z Brna se objevili na speciální eurobankovce

Trojice chechtajících se vlků polárních z brněnské zoo to dotáhla až na speciální eurobankovku. Jejich fotka, na níž to vypadá, jako by se dva z nich vysmívali svému kamarádovi, vznikla náhodně v roce 2009 v Zoo Brno. Obletěla celý svět.

Foto: Zoo Brno Chechtající se vlci ze Zoo Brno na eurovce připomínající 70. výročí vzniku zahrady