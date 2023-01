Brzy mu bude 91 let, ale pořád jezdí „dvanáctky“ za volantem náklaďáku

Nyní vitální senior za volant nákladního auta poprvé usedl již v roce 1950 v Německu, kam byl odvelen v rámci základní vojenské služby. Po návratu do Anglie se řízení stalo jeho povoláním a této profese se drží dodnes, přestože mu v březnu bude již 91 let.

SHEFFIELD LORRY DRIVER BRIAN WILSON, 90, PASSES HEALTH MOT A 90-year-old lorry driver from Sheffield is set to carry...

„A zítra budu v práci asi dvanáct hodin. Vyrážím do Birminghamu v pět ráno, a když se vrátím, tak bude kolem pěti odpoledne,“ nasazuje ještě těžší kalibr. Zároveň však dodává, že dnes už přece jen jezdí spíše „kratší“ trasy, zhruba do 250 kilometrů.

Ve svém věku musí každý rok procházet lékařskou prohlídkou, zda je k řízení způsobilý, a zatím se to pokaždé podařilo. Přesto uvažuje, že by příští rok šoférské řemeslo definitivně opustil. „Možná skončím, ale záleží také na mé ženě, brzy jí už přece jen také bude devadesát,“ přemýšlí zkušený řidič o konci kariéry.

Pokud by přece jen skončil, plánují s manželkou výlet do Thajska. „Už patnáct let tam žije můj kamarád. Byli jsme za ním už asi šestkrát, ale kvůli covidu jsme se pět let neviděli,“ objasňuje záměr letět na druhý konec světa.