Břečťan v kanceláři vyrostl na více než 180 metrů a má vlastního sponzora

Des Brennan a jeho žena Allie založili ve městě Stonehouse firmu Protective Solutions v roce 2006 a o tři roky později do kanceláře přinesli malý břečťan, jen tehdy byl jen malou rostlinkou v květináči. Od té doby se však rozrostl tak masivně, že se obrazně dá říci, že nyní celé firmě vládne on.

Kvalifikovaným odhadem má dnes rostlina přes 180 metrů a vine se kolem celé kanceláře a několikrát křižuje od strop, odkud visí nad stoly zaměstnanců. Ti si kupodivu vůbec nestěžují a všichni to berou jako nedílnou součást pracovního prostředí. „Vlastně si to tu bez něj už ani nedokážeme představit. Kdybychom o něj přišli, museli bychom si pořídit jiný,“ řekla Allie Brennanová webu The Telegraph.