Belgičtí celníci zničili pivo z USA kvůli nápisu na plechovkách

Belgičtí celníci tento týden rozdrtili 2352 plechovek amerického piva Miller High Life s tím, že jsou nesprávně označeny jako šampaňské, uvedl server CNN. Zásilku zničili poté, co si sdružení šampaňského průmyslu stěžovalo, že tento termín by se měl používat pouze na lahvích nápoje, který se vyrábí tradiční metodou ve francouzském regionu Champagne. Firma přitom slogan používá už přes 100 let.

Foto: Profimedia.cz Se sloganem „Šampaňské mezi pivy“ americké pivo do EU nesmí

Článek Na plechovkách byl slogan, který nápoj označoval za „šampaňské mezi pivy". Podle konvence se pravé šampaňské – tedy francouzské šumivé víno – může vyrábět pouze z hroznů chardonnay, pinot noir a pinot meunier. Sdružení Comité Champagne požádalo o zničení amerických piv s odůvodněním, že slogan porušuje chráněné označení. Pivo Miller High Life uvedla na trh v roce 1903 firma Molson Coors Beverage se sídlem v americkém městě Milwaukee. Podle svých internetových stránek začala téměř totožný slogan „šampaňské lahvových piv" používat o tři roky později a v roce 1969 jej zkrátila na nynější „šampaňské mezi pivy". Ve svátečních obdobích bylo pivo k dostání také v lahvích ve stylu šampaňského. Bez ohledu na to, jak je tento slogan ve Spojených státech populární, je neslučitelný s pravidly Evropské unie, která jasně stanoví, že zboží porušující chráněné označení původu může být považováno za padělek. V bloku 27 zemí existuje systém chráněných zeměpisných označení, který má zaručit skutečný původ a kvalitu řemeslných potravin, vína a lihovin a chránit je před napodobováním. Pivo mířilo do Německa Piva směřovala do Německa, než byla v únoru zadržena v antverpském přístavu. Společnost Molson Coors Beverage toto pivo v současnosti do Evropy nedováží a belgičtí celníci odmítli sdělit, kdo si ho objednal. Odběratel v Německu „byl informován a rozhodnutí nezpochybnil", uvedla obchodní organizace v prohlášení. Belgičtí celníci uvedli, že zničení plechovek zaplatilo sdružení Comité Champagne. Podle jejich společného prohlášení bylo provedeno „s maximálním ohledem na životní prostředí tím, že bylo zajištěno, že celá šarže, obsah i obal, byla recyklována ekologicky odpovědným způsobem".