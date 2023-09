Australan přišel o řidičák, cestou z večírku se povozil se zvedací plošinou

View this post on Instagram

Vedle řízení pod vlivem alkoholu však policie muže obvinila také z nedovoleného použití vozidla a řízení neregistrovaného a nepojištěného vozidla. Zjevně povedený večírek tak mladého muže přišel dost draze, a to nejen co se týče pokuty.

Internetoví uživatelé se pod videem zveřejněným na Instagramu předháněli ve vtipkování. Někdo měl například za to, že jde o velmi povznášející příběh, jiný zase odhadoval, že šlo o noc plnou vzestupů a poklesů. A další byl přesvědčen, že kdyby měl mladík na plošině řádně nasazenou helmu, tak by mu to bezpochyby prošlo.