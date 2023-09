Angličan má na zahradě podzemní bunkr, objevil ho při zahradničení

Will Barnes držel svůj objev víceméně v tajnosti. Na bunkr totiž narazil již před patnácti lety, ale velkou pozornost tato podzemní stavba získala až před pár dny, když snímky a záběry z bunkru na sociálních sítích zveřejnil Willův syn Jack.

Pan Barnes na podzemní kryt přišel při práci na zahradě, když tam s kamarádem něco kopali a narazili na tvrdý beton. „Když jsme uviděli první schod, řekl jsem si: no nazdar. Ale kopali jsme dál a po dalších osmi schodech jsme došli až na dno tohoto protiatomového krytu. Nebo alespoň myslím, že je to protiatomový kryt,“ řekl stanici BBC .

Podzemní místnost je malá, na délku má přibližně 2,4 metru, na šířku 1,8 metru a na výšku také 1,8 metru. Pravděpodobně tedy jde spíš o kryt z druhé světové války, který byl určen pro jednu rodinu, respektive obyvatele jednoho domu. Ale když se Will Barnes s kamarádem před patnácti metry prokopali až dolů, byla místnost plná „starých záchodů a cihel“.

Uvnitř bunkru jsou však ještě dveře, které vedou pod sousední pozemek. „Je to zvláštní představa, že se dvě rodiny sejdou v bunkrech, za zvuku sirén si povídají a čekají, až se to přežene,“ přemýšlí Will Barnes. V současnosti je však tento průchod zastavěný.