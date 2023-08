KEMEL: Trest smrti bych zrušil až…

Jo tak mladýmu pánovi je být miliardářem málo! On by chtěl být oblíbeným miliardářem!

To vůbec nevadí, že ti vypadl text i akordy. Naopak. Tý písničce to vyloženě prospělo...

To jsi celej ty! Všichni bojují s globálním oteplováním a ty si hraješ s ještěrkama!

Kvóty pro ženy?! To je pro zbývajících sedumdesát pohlaví krajně diskriminační!!!

Jak to bylo v devonu doopravdy: Řekla mi, že nemá na ty mý experimenty náladu, ať se seberu a vypadnu...

Kokain v Brně? To se nemělo stát... To by mohlo kokain v očích veřejnosti zkompromitovat!!!