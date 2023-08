KEMEL: Kokain v Brně

Kokain v Brně? To se nemělo stát… To by mohlo kokain v očích veřejnosti zkompromitovat!!!

Kokain v Brně? To se nemělo stát… To by mohlo kokain v očích veřejnosti zkompromitovat!!!

Vtipy Miroslava Kemela Kokain v Brně? To se nemělo stát... To by mohlo kokain v očích veřejnosti zkompromitovat!!!

Kvalita nového ústavního soudce je nezpochybnitelná. Zatímco my svoji kariéru na Olšanech ukončili, on ji tady nastartoval!

K životu bez sexu jsem ti nedal písemný souhlas!!!

Oni si lidovci na změnu sexuální orientace zvyknou. Střídat tu politickou jim taky zpočátku dělalo problém...

Plastické operace by měl stát finančně podpořit jako možnost, jak se zabezpečit na stáří...

Svoboda slova v Česku mě vážně znepokojuje. Než takovou, to radši žádnou...

Prý mají lidi před hladem zachránit brouci! Na to ať zapomenou, já na ně dřít nebudu!!!

Rakovina, klima, válka, inflace, všechno je to vaše volba. Je to vaše nastavení mysli...

Na sklady obilí pal!!! Já jsem na ukrajinskej lepek už úplně alergickej!

Charakteristikou moderní války je, že nemá vojenské řešení...

Globální oteplování není důkazem globálního oteplování...

Poslyšte, mladíku, váš očividný nezájem o mě má provokativně sexistický podtext!

Co je s tebou Fando, že máš zase ten zvláštní silikonovej výraz?

Ne, to je v pořádku. To je naše specialita. Smažák vyteklej do tvaru michelinské hvězdy...

Rusko bylo k válce Ukrajinou vyprovokováno. Stejně jako v roce 1956 v Maďarsku a v roce 1968 v Československu...

Já se ptám: Má v této zemi někdo morální právo chtít po peklu, aby bylo konstruktivní?

Jo, je strašný vedro, ale nakoupit musíme. Tak ne že se zase někam vypaříš!!!

Z rozhodnutí soudu plyne, že neposkvrněné početí není sexem, takže není podmíněno souhlasem...

Sex bez souhlasu je trestnej čin. Nevíš, jak je to se sexem bez orgasmu?

Čeká nás ještě hodně práce. Zbavit rozpočtovou odpovědnost nálepky sebevražedného terorismu...

Musím přiznat, že jste mě inspiroval. Chtěl bych napsat román Snesitelná těžkost nebytí...

Já bych si od úspornýho balíčku raději moc nesliboval. Rozhodně je lepší být v balíku

Vaše členství v NATO je nevyhnutelné, ale vyválčit to s Ruskem a USA budete muset sami...

A teď mě omluvte, povinnost volá. Jsme ve válce s vedrem...

Všichni jsme v zákeřné válce. Vy s Ruskem, my sami se sebou...

Upozorňuji vás, že se dopouštíte šíření poplašné zprávy!

Hlavně na tu dluhovou brzdu nedupni teď. Je na nás nalepenej kamion mandatorních výdajů!

Ty hledíš do budoucna s nadějí, Fando? Tak ať tě nikdo moc nevidí, nebo dají naději do vyšší sazby!