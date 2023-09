Válka je pro ruské blogery velký byznys. Vydělávají těžké peníze

Zprávy ruských blogerů ve svých analýzách využívají i západní nebo ukrajinští analytici, kteří chtějí porozumět, co se skutečně děje v ruských zákopech. Čerpá z nich i Institut pro studium války (ISW).

Koc byl jako jediný ochoten s BBC hovořit z okupovaného Bachmutu. Sám se označil za reportéra v informační válce a plně chápe, že ruská propaganda je závislá na lidech, jako je on: „Ministerstvo obrany nám často naslouchá, máme přímý kanál, kde s ním můžeme soukromě probírat informace. Je to všechno v zákulisí a já to dělám.“