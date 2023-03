Streamovací platformy v Česku netáhnou tolik jako ve zbytku Evropy

S daty by nicméně mohla ještě zamávat novela autorského zákona v návaznosti na evropskou úpravu, která platí od začátku letošního roku. Jejím cílem je totiž mimo jiné omezit nelegální šíření autorsky chráněných děl.

Podle novely totiž provozovatel v podstatě přejímá odpovědnost za své uživatele – je zodpovědný za to, jaká data na server uživatelé nahrají. V praxi by to mělo zamezit tomu, aby se na síti tak snadno šířily nelegální kopie filmů i seriálů.