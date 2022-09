Tinder má problém, nezvládá nalákat novou generaci uživatelů

V roce 2021 klesly počty stažení Tinderu o pět procent na 70,7 milionu, píše list Financial Times. Oproti tomu podobné služby aplikace Bumble nebo dva roky starého projektu Thursday pozorují stabilní nárůst počtu uživatelů. Ačkoliv Tinder změnil strukturu vedení firmy nebo vsadil na virtuální setkávání, počet nových klientů se podle Garyho Swidlera, finančního ředitele společnosti Match Group, která Tinder vlastní, nevrátil na úroveň před pandemií covidu-19.

„Musíme lidem dát nový důvod, proč přijít do kategorie (seznamovacích aplikací), už nějakou dobu neměli nic nového a vzrušujícího,“ říká Swidler. Co se týče inovace, Tinder vsází na technologii metaverse, tedy futuristický digitální svět. Do aplikace také vnáší herní prvky a v posledních letech najal řadu vedoucích pracovníků od předních vývojářů jako Zynga nebo Electronic Arts. Reakce uživatelů například na virtuální měnu určenou k nákupům v rámci aplikace ale byla spíše odmítavá.