Řidič zemřel. Pozůstalí ženou k soudu Google za neaktualizované mapy

Philip Paxson se vracel z narozeninové oslavy své devítileté dcery, kde zůstal déle, aby pomohl s úklidem. Když se pak vracel v noci domů, navigace od Googlu jej navedla ve městě Hickory na most, který byl v havarijním stavu. Auto se tak zřítilo do řeky, muž nehodu nepřežil.

Podle místních se most zřítil a nepoužíval již devět let před tragédií. Google byl za tuto událost upozorňován údajně opakovaně právě místními obyvateli, ale k aktualizaci map nedošlo.

A to je i hlavní důvod, proč nyní Paxsonova rodina žene internetového giganta k soudu. „Otec dvou dětí se jako neznalý místních silnic spoléhal na mapy od Googlu a očekával, že ho bezpečně dovedou až domů – k jeho ženě a dcerám,“ ospravedlňovali podání žaloby právní zástupci pozůstalých.

„Jel sice opatrně, ale v temnotě a dešti spadl do řeky Snow Creek, kde utonul. Netušil přitom, že jede podle zastaralých pokynů navigace od Googlu na most, kterému se po téměř desetiletí říkalo ‚Most do nikam‘,“ doplnili právníci.