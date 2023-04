Ruští hackeři chtějí zaútočit na naši klíčovou infrastrukturu, tvrdí Britové

„Jsou to společnosti, které mají na starosti udržování chodu naší země,“ řekl Dowden. „Naše společná prosperita závisí na tom, zda budou brát svou vlastní bezpečnost vážně,“ dodal.

Národní centrum kybernetické bezpečnosti uvedlo, že hackeři by mohli s pokračující válkou začít rozšiřovat své zaměření z Ukrajiny na širší Západ.

Cameronová rovněž varovala před „dramatickým vzestupem Číny jako technologické velmoci“. „O Číně říkám, že Čína je, jak říkáme v integrovaném přehledu, epochální hrozbou,“ řekla britské televizi Sky News. „Rozsah a tempo jejich ambicí a technologií je něco, co všichni lidé zde na konferenci musí brát vážně a přemýšlet o tom, jak je to s tím, že do našich budoucích technologií zabudujeme bezpečnost, aby naši lidé byli v bezpečí,“ dodala.