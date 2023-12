Pokut za létání s dronem výrazně přibývá

Vždy platí, že by člověk měl mít dron neustále na očích, neměl by létat výše než 120 metrů nad zemí a měl by se vyhýbat hustě osídleným prostorům. „Toto vše je takzvaná otevřená kategorie. Pokud chce zájemce jít nad tyto limity, spadá do specifické kategorie, ke které musíme vydat oprávnění,“ dodává Vítězslav Hezký.