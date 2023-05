Neslyšící vyrazí v Paříži na koncert s vibračními batohy

Firma technologii testovala osm měsíců, výsledkem jsou batohy připojené na aplikaci. Všechny batohy v sále ovládají pořadatelé pomocí jediného tabletu, posluchači si nemusí nic stahovat do svých telefonů. Od podzimu bude zařízení dostupné na některá představení, od sezony 2024/2025 by měla fungovat na všech představeních pařížské filharmonie.

V posledních letech se již na různých koncertech používaly vibrační balíčky, ty ale dokázaly zachytit jen hluboké basové tóny. Řešení navržené společností SoundX umožní zachytit hudební frekvenci až do 20 000 hertzů, zatímco současné technologie zachytí nanejvýš 100 hertzů, uvedl zakladatel SoundX Damien Quintard.

Zařízení bude pro hendikepované návštěvníky zdarma a nijak neovlivní 20procentní slevu, kterou mají na všechny vstupenky, uvedla náměstkyně ředitele filharmonie Sarah Konéová. Instituce chystá i další alternativy. Od podzimu se zde budou hrát tři koncerty a jedno dětské představení, které bude provázet tlumočení do znakového jazyka.

Quintard věří, že by se tyto vibrační batohy mohly časem přesunout z divadel i do každodenního života neslyšících. Umožnily by jim například snáze zaznamenat klakson auta, sirénu sanitky nebo štěkot psa, vyjmenovává Quintard.