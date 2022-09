O2 spustilo svou první kampusovou 5G síť

Privátní 5G sítě provozují i konkurenční operátoři. Vodafone testuje privátní síť v závodě automobilky Škoda Auto, T-Mobile zavedl 5G infrastrukturu do logistického prostředí společnosti KVADOS. Vedle toho spustil několik sítí v rámci několika tuzemských univerzit.

„Privátní síť má ambici nahradit buď stávající Wi-Fi řešení, které pro masivní použití nevyhovuje, nebo to míří k úplně novým použitím, k robotizaci, typicky k věcem, které buď není potřeba připojit nebo to není úplně vhodné, aby byly připojené kabelem. Nezměrná výhoda je v rychlosti. Běžně má Wi-Fi přibližně setinu propustnosti toho, co jsme teď zkoušeli měřit v rámci našeho kampusu,“ uvedl ředitel pro mobilní produkty a inovace O2 Roman Bacík.