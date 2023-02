Nejasná pravidla? Operátorům kritické infrastruktury vadí kyberbezpečnostní zákon

Vyplývá to z prohlášení Asociace pro kritickou infrastrukturu, která firmy sdružuje. V minulosti NÚKIB varoval před čínskou společností Huawei, která je významným dodavatelem v telekomunikacích.

Navrhnout regulaci dodavatelských řetězců do letošního května uložila NÚKIB Bezpečnostní rada státu, zejména ve vazbě na neustále se zvyšující kybernetické hrozby a na válečný konflikt na Ukrajině.

„Spojení transpozice směrnice NIS2 s návrhem regulace dodavatelských řetězců, který je bez podstatné revize odborně nepřijatelný, ohrožuje celý legislativní proces transpozice směrnice NIS2. Spojení obou norem do návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti proto považujeme za nevhodné a doporučujeme regulaci dodavatelských řetězců z návrhu vyjmout a po nezbytné veřejné diskusi zpracovat do samostatné právní normy,“ uvedla asociace.

Problematickými jsou zejména způsob určování regulovaných činností, netransparentní hodnocení kritérií rizikovosti dodavatelů a zemí, utajování podkladových informací a hodnotících parametrů, nemožnost podat řádný opravný prostředek proti zákazu obchodních vztahů, ale i možné ingerence NÚKIB do výsostných pravomocí vlády České republiky v oblasti mezinárodní politiky a národní bezpečnosti.

NÚKIB by podle návrhu mohl určovat napříč obory rozsah regulace vlastními vyhláškami, tedy bez širší diskuse a kontroly ze strany vlády nebo Parlamentu, uvádí asociace. Výkonem takové pravomoci by NÚKIB podle ní de facto samostatně vstupoval do rozhodování o strategických a geopolitických hlediscích, jejichž hodnocení je ve výlučné působnosti vlády.