Nový šéf ČTÚ: V současnosti není možný vstup čtvrtého operátora

Funkce se ujal ve středu poté, co skončilo funkční předsednické období Hany Továrkové. Ta na začátku týdne podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) rezignovala i na své členství v radě. Ministerstvo zřejmě vypíše tendr na obsazení jejího místa v radě do konce funkčního období.

Podle Síkely by měl Ebert napravit důvěryhodnost úřadu po předchozí předsedkyni. Továrkovou podle něj do funkce prosadila minulá vláda s cílem zlevnit data prostřednictvím aukce kmitočtů pro sítě 5G, která měla přilákat čtvrtého mobilního operátora. To se ale kvůli několikrát změněným podmínkám tendru nestalo, protože byly zaměřené spíše na menší operátory, kteří se nakonec na celoplošném trhu neprosadili. Jako příklad ministr uvedl firmu PODA, která získané kmitočty prodala začátkem roku Vodafonu. U PODA navíc podle Síkely nelze vyloučit osobní provázanost některých bývalých radních.