Investoři vybrali za jediný den z kryptoburzy Binance 956 milionů USD

Američtí prokurátoři tlačí na soud, aby Changpeng Zhao do vynesení rozsudku 23. února zůstal ve Spojených státech a neodcestoval do Spojených arabských emirátů, kde žije. Obávají se, že by se mohl vyhýbat spravedlnosti. Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, v úterý odstoupil z postu šéfa společnosti. Burzu Binance nyní bude řídit jeden z jejích zaměstnanců Richard Teng, který měl dosud na starosti lokální trhy.