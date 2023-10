Z Brna do nejprestižnější soutěže světa? Existuje odvětví, kde to jde

„Counter-Strike je obrovsky rozšířený, nejenom esportově. Alespoň jednou ho hrál snad každý hráč v jakémkoli věku. Na hru jako takovou se navíc každý může dívat bez ohledu na to, jak moc do hloubky ji zná. Umí být jednoduchá i komplexní,“ popisuje Pavel Kristián přednosti dominantního FPS titulu. Tak dobře se v Česku daří už jen League of Legends.

České turnaje podle Kristiána nabízí jedny z nejvyšších finančních odměn, co se týče lokálních turnajů po celé Evropě. „Odpovídá to ale celkové kvalitě, kterou tady máme,“ dodává.

Mistrovství České republiky má navíc přesah i do zahraničí. „I ten nejlepší tým z Brna se může kvalifikovat do nejprestižnější soutěže světa, Ligy mistrů světa Counter-Striku.“

Na otázku, kde se český esport vidí za několik let, má celá domácí komunita jednotnou vysněnou odpověď: mít turnaj v pražské O2 Areně. „Pro český esport by to byl krásný milník. Finále MČR ale historicky patří do Brna, takže nová multifunkční hala v Brně by byla také hodně hezká,“ uzavírá Kristián.