Nový domov pro Angry Birds? Tvůrce slavné hry chce koupit Sega Sammy

Japonská společnost Sega Sammy Holdings je blízko dohody o převzetí finské firmy Rovio Entertainment, tvůrce hry Angry Birds, zhruba za jednu miliardu USD (21,2 miliardy Kč). S odvoláním na informované zdroje to napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ). Dohoda by mohla být dokončena do začátku příštího týdne.

Ukázka ze hry Angry Birds: Star Wars