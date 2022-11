God of War: Ragnarök je kandidátem na hru roku

Nejprve si shrneme příběh předchozího dílu. Kratos se za nejasných okolností objevil v Midgardu, kde našel Faye, jednu z posledních obrů. S ní si upletl syna Atrea. Bohužel Faye skonala, ale ještě než zemřela, dala Kratovi poslední úkol. Úkol, který měl stmelit jeho vztah se synem a pochopit jejich vzájemný osud. Na této cestě samozřejmě potkali řadu více, či méně slavných postav ze severské mytologie a nepochybně naštvali nejednoho severského boha. Více o příběhu najdete ve videu níže, případně si jej můžete oživit v naší původní recenzi.

Ragnarök se blíží

Ragnarök se odehrává několik let po konci předchozího dílu. Jak bylo předpovězeno, přijde tuhá zima zvaná Fimbulvetr. Po ní má dorazit Ragnarök, konec světa, který zažehne jeho znovuzrození. Kratos, Atreus a Mímir se vydávají proroctví vstříc ve snaze změnit svůj osud.

I přes volné ruce a hodně mírné embargo však z příběhu nechceme prozrazovat nic, co nebylo v dostupných ukázkách. Ano, ve hře je epický souboj s bohem hromu Tórem. Ano, potkáte Ódina a celou řadu slavných bohů i nestvůr ze světa severské mytologie.

Foto: Sony PlayStation Ukázka ze hry God of War: Ragnarök

Nechybí vlčí spřežení pro přesun po zmrzlých pláních Midgardu, které v předchozím díle byly plné vody a hráči se přesouvali pomocí loďky. Při toulkách po všech devíti světech se hráč potká s hromadou ať už spojenců, tak i protivníků. Hlavním úkolem je však najít místního boha války – Týra a společně s ním odvrátit Ragnarök.

Ódin jej ale nechal dobře ukrýt a do cesty postavil tisíce nepřátel, které musí Kratos s Atreem nejprve zneškodnit. To jim ale komplikuje bohyně Freya, jež má s Kratosem svár za to, že aby ji zachránil, tak zabil jejího syna Baldura.

Sekera, řetězy, akce!

Foto: Sony PlayStation Ukázka ze hry God of War: Ragnarök

Z minulého dějství se samozřejmě vrací legendární ledová sekyra Leviathan. Tu ukovali trpaslíci Brokk a Cindri coby jednu z nejsilnějších zbraní ve všech devíti světech. Mimo ni se vrací také ikonické řetězy Olympu, coby vzpomínka na spartský původ Kratose.

Zbraně i výbavu, kterou si hráč postupně vyrábí a vylepšuje pomocí surovin nalezených při toulkách po devíti světech. Její pomocí drtí jednoho protivníka za druhým. Někteří mají slabost vůči ledovému mrazu sekyry, na jiné platí oheň řetězů.

Mimo vylepšování výbavy si hráč za zkušenostní body odemyká nová bojová komba a jiné schopnosti, ať už u Kratose, nebo u jeho společníků. Soubojový systém je o něco robustnější, než bylo v původním díle, a na jednotlivá komba se mnohem lépe navazuje.

Foto: Sony PlayStation Ukázka ze hry God of War: Ragnarök

Stejně tak se ve hře nachází o něco více hádanek, které vedou ke vzácným surovinám nebo rovnou k hotové výbavě. Oproti předchozímu dílu je hra větší a rozmanitější. Každý ze světů nabízí velké množství dodatečných úkolů či menších vedlejších příběhů. Ať už pro neklidné duše, které byly také v předchozím dějství, nebo pro nové postavy, které Kratos potká při své cestě odvrátit Ragnarök.

Výbavu si hráč opět vyrábí a vylepšuje u komického dua bratrů Brokka a Cindriho. Ti navíc mají v pokračování mnohem větší prostor, a jelikož jsou i zde skvěle napsaní, o zábavu není nouze.

Zpracování bez kompromisu

Foto: Sony PlayStation Ukázka ze hry God of War: Ragnarök

Po technické stránce vývojáři ze studia Santa Monica nezklamali a vlastně ani nepřekvapili. Každý jejich titul patřil vizuálně k tomu nejlepšímu, co může herní průmysl nabídnout, a Ragnarök není výjimka. Dohledy do dálky jsou obrovské a detailní, jednotlivá prostředí hýří stovkami detailů a modely postav, včetně animací, se právoplatně řadí mezi špičku na trhu.

Škarohlídi určitě budou namítat, že některé animace jsou recyklované z původního dílu, ale jak se říká, neopravuj to, co funguje. Zde to obzvlášť platí, díky tomu se mohli vývojáři soustředit na tvorbu dodatečných nových animací, rozšíření repertoáru soubojových kombinací a na nové druhy protivníků. Mimo to, jak už jsem zmínil dříve, Ragnarök obsahuje všech devět světů, načež každý vypadá naprosto odlišně a musela na něm pracovat celá armáda grafiků.

Foto: Sony PlayStation Ukázka ze hry God of War: Ragnarök

Nejenom, že se na nový God of War skvělé kouká, ale on také skvěle zní. Tady to není žádné překvapení, protože už minulé dějství mělo výborný hudební doprovod. Skladatel Bear McReary navázal na svou práci a hlavní linku si budete broukat ještě několik dní po odehrání hry.

Není se čemu divit. McReary je totiž skladatelské eso a mezi jeho nejznámější kousky určitě patří hudební doprovod k sci-fi seriálu Battlestar Galactica, Black Sails (Pod černou vlajkou), The Walking Dead (Živý mrtvý) a jiné.

Co se týká zvuků hry, tak tady není o čem… Řetězy Olympu řinčí s každým úderem a sekera Leviathan se vrací s takovou rázností, že by běžnému smrtelníku urvala ruku.

Pokračování jak se patří

Pokud bych měl použít nějaké srovnání, tak lze říct, že poslední God of War z roku 2018 byl takovou Novou nadějí, za to Ragnarök je svým rozsahem jako kombinace Impéria vrací úder a Návratem Jediho v jednom. Strach ze změny hlavního režiséra hry byl po prvních pár minutách ta tam a od začátku až do konce je hra neskutečnou jízdou. Jízdou plnou emocí, zvratů a hlavně stovek, ne-li tisíců protivníků.

Sice se ze hry trochu vytratil onen komorní pocit příběhu otce a syna, ale i tuto linku tam hráči najdou. Mimo jiné dostanou pestrý pantheon severských bohů, hratelnost vybroušenou do posledního detailu a opět naprosto výborný a dospělý příběh.

Foto: Sony PlayStation Ukázka ze hry God of War: Ragnarök

Jestli měl tedy někdo pochybnosti, že se vývojářům nepodaří navázat na úspěch předchozího dílu, může být v klidu. God of War: Ragnarök je lepší ve všech směrech. Rozhodně se tak jedná o kandidáta na hru roku, a jelikož jsme během několika desítek hraní nenarazili ani na jeden technický bug, zaslouží si právoplatně plný počet bodů v hodnocení.

God of War: Ragnarök vychází 9. listopadu exkluzivně pro konzole PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra obsahuje českou lokalizaci formou textů a titulků.

HODNOCENÍ: 10/10