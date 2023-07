Z kufru na nářadí až k umělé inteligenci. Jak se měnily notebooky

Za vůbec první komerčně použitelný notebook je považován Osborne 1, který si premiéru odbyl před více než 40 lety – konkrétně 3. dubna 1981. Jeho otcem byl Adam Osborne, jemuž se po letech začalo přezdívat „otec notebooku“. Právě on byl totiž jedním z hlavních průkopníků v nově vznikající sféře.

Po odklopení víka získali uživatelé přístup k zabudované klávesnici, pětipalcovému monochromatickému displeji a dvěma disketovým jednotkám. Celá tato sestava vážila 12 kilogramů. Zajímavostí je i to, že zařízení nemělo vlastní zabudovanou baterii. Na cestách tak bylo nutné vždy připojit celý počítač k zásuvce. Teprve později se na pultech obchodů objevily externí baterie, díky kterým jste mohli bez nabíječky fungovat až jednu hodinu.

Jeden z vůbec prvních návrhů tehdy zveřejnil Alan Kay z vývojového centra firmy Xerox. Nazval ho „Dynabook“ a popsal jej jako „zařízení, které by mohl vlastnit každý a které by bylo schopno zvládnout všechny potřeby uživatelů v oblasti informací“. Ani on sám si ale patrně nedokázal představit, jaký pokrok přenosné počítače za čtyři dekády udělají.