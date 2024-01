CES 2024: Může i do války. Odolný tablet předělali na ovladač dronů

Hlavní důraz byl tak kladen na vysokou odolnost a spolehlivost zařízení. V první řadě tak novinka splňuje armádní certifikace odolnosti MIL-STD 810H a MIL-STD 461G, díky kterým bez újmy přežije i pády z větších výšek a funguje bez problémů i v blátě či velmi prašném prostředí. Standard IP65 pak zaručuje voděodolnost proti stříkající vodě, a to i při vysokém tlaku.

Základem tohoto pokročilého ovladače je odolný tablet LUNA 3 od RuggON, který sám o sobě splňuje certifikace odolnosti popsané výše. Tento tablet poskytuje ovládání UAV v reálném čase, a to včetně satelitního určování polohy pro připojené drony (GNSS). Nepočítejte s tím, že byste si k ovladači připojili svého létajícího miláčka od DJI, nový GCS systém je stavěn skutečně primárně pro armádní účely.

„Náš nový přenosný Ground Control System umožňuje jakékoliv operace dronů. Umožňuje uživateli ovládat různé UAV na velmi dlouhé vzdálenosti, a to až 30 kilometrů. Kombinovaný odolný tablet LUNA 3 společně s vylepšeným ovládáním zajistí pilotům dronů spolehlivé řízení UAV,“ prohlásil Tom Wang, generální ředitel RuggON pro Severní Ameriku.

Cenu odolného ovladače ale na výstavišti prozradit nechtěl. Podobně jako u dalších produktů totiž RuggON nabízí svou elektroniku výhradně na vyžádání, a to pouze po prověření všech uživatelů. Díky tomu by se nemělo stát, že tato armádní technika padne do nepovolaných rukou.