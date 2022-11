Trestných činů v kyberprostoru dramaticky přibylo, hlásí policie

Policie eviduje letos do konce října 15 409 trestných činů spáchaných v kyberprostoru, zatímco za celý rok 2021 jich bylo 9518 a před deseti lety 2195. Okradených jsou desetitisíce a škody jsou ve stovkách milionů korun. Novinářům to dnes řekl náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík. Až do konce roku podle něj platí extrémní nebezpečí kyberútoků.

Foto: Pawel Kopczynski, Reuters Ilustrační foto