Slevy až 99 % na Alze? Podvodníci lákají na zlevněnou elektroniku

Není to poprvé, co se kyberzločinci zastřešují tímto internetovým obchodem. Na podvodné stránky imitující vzhled Alzy narazili bezpečnostní experti Esetu již na konci loňského roku. „Podvodnou stránku mohou uživatelé poznat podle domén alza-cz.pro nebo alza-pro.cz, které mají uživatele zmást a vypadat co nejvíce věrohodně,“ poradil Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře Esetu v Brně.

Phishingovým kampaním byli loni vystaveni také uživatelé bankovních účtů od Moneta Money Bank či Komerční banky. „Útočníci se je v těchto případech snažili přimět k přihlášení do internetového bankovnictví, buď ve snaze získat potvrzovací kód v SMS (Moneta), nebo přihlašovací údaje (Komerční banka). V některých případech objevili specialisté také pokusy o odcizení přihlašovacích údajů do portálu ministerstva práce a sociálních věcí pro získání příspěvku na bydlení,“ uvedl bezpečnostní expert.

„Jedná o klasický phishingový scénář, který, jak vidíme, je mezi útočníky stále populární. Pokud uživatelům přijde jakákoli komunikace, ať už prostřednictvím e-mailu, nebo SMS, měli by mít na paměti, že banky své klienty nikdy nežádají o přihlášení do internetového bankovnictví prostřednictvím e-mailu, SMS nebo v chatovacích aplikacích. Pokud se jedná o přesměrování v rámci nějakého nákupu na internetu, uživatelé by si vždy měli ověřit, zda je URL adresa shodná s oficiální doménou poskytovatele a měli by věnovat pozornost češtině, která na podvodných stránkách nebývá použita správně,“ doplnil Kropáč.