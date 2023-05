Podvodníci to zkouší přes Zoo Praha. Takhle důvěřivce oberou

Součástí této zprávy je také odkaz na registraci, která je nezbytná k získání výhry. Právě zde by ale měli všichni šťastní výherci zpozornit, protože jde o phishingový podvod. Pokud totiž na odkaz kliknou, riskují, že si do počítače stáhnou nějaký škodlivý virus.

Lidé by tedy v první řadě neměli na odkaz ve zprávě klikat. Pokud to udělají a vyplní i registrační formulář, je vhodné o tom informovat banku a případně změnit i přístupové heslo do svého e-mailu – platí to samozřejmě v případě, kdy použili při registraci stejné heslo, jaké mají ve své elektronické poštovní schránce.