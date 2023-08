Nárůst je dramatický, varují experti. Agent Tesla stojí za třetinou útoků v Česku

„Útočné kampaně tentokrát nebyly přizpůsobeny na míru českým uživatelům a e-mailové přílohy, jejichž prostřednictvím se infostealery šíří, se tak neobjevovaly s českými překlady. Dle našich aktuálních pozorování je to ale pouze přechodné a v následujícím období se s českými překlady opět budeme setkávat,“ shrnul vývoj kybernetických hrozeb Jirkal.

Lokalizace útoků do naší mateřštiny by mohla mít za následek ještě větší podíl mezi hrozbami. Je pravděpodobné, že by se nechalo více lidí podvodnými e-maily v češtině nachytat. Právě prostřednictvím příloh v nevyžádaných e-mailech se tento záškodník šíří nejčastěji.