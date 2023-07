Hrozil bombou, teď chce peníze. Majitel Seznamu nabízí miliony za dopadení vyděrače

Nabizim nekolik milionu Kc jako odmenu za vypatrani a pravomocne odsouzeni majitele #Bitcoin penezenky "bc1q5emlck4402nlctp3ss7cewkc4nsrewwujh0jd7"



Dostanes tolik milionu Kc, kolik on dostane let natvrdo.



Pokud pujde sedet na 5 let, ty dostanes treba 5 milionu Korun.



Tez zmrd… pic.twitter.com/OiphNWi1Ix