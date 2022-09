Příběh knoflíkového krále

Vršovická firma se zabývá dle své dlouhé stoleté tradice stiskacími patenty a také galanterními patentkami a další galanterií pro oděvní i bytový textil. Jsou to např. spínadla, knoflíky, náprstky, zdrhovadla, suché zipy, také vlasové spony pro kadeřnictví, v čemž získala tato činnost obchodní úspěch u nás i v zahraničí. Polovina objemu výroby jde do desítek zemí světa. Vyrábí se zde ale i drobné komponenty pro automobilový a papírenský průmysl. Od roku 1994 je firma vedena jako akciová společnost Koh-i-noor Praha, a.s.. V těsné blízkosti byl podnik Tesla, nyní jsou v brownfieldu Tesla realizovány nové bytové objekty. Nová výstavba má dále pokračovat přestavbou továrního areálu Waldesky na areál, který umožňuje rozšířit na Praze 10 bytovou nabídku. Dvě nejvyšší budovy areálu, ty legendární, jsou od ledna 2020 zapsány na seznamu kulturních památek.