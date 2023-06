Hrdinství i podlost: Příběhy z nacistického popraviště

Honosnou Larischovu vilu na okraji Pardubic, nazývanou místními Zámeček, zabral za války záložní prapor nacistické pořádkové policie. Ta si u písečného valu v přilehlé oboře zřídila cvičnou střelnici. Po atentátu na Heydricha tam nechala vztyčit popravčí kůly, u nichž bylo od 3. června do 9. července 1942 zavražděno 194 českých vlastenců.

Dluh napravuje kniha Děs dýchl do tváře, která vyšla letos. Jejím autorem je Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd ČR a na přípravách se podílela i Monika Němcová.

Historik Vojtěch Kyncl je také autorem odborné části Památníku Zámeček. Jako motto pro něj zvolil citát: „Máme-li lidské nenávisti předcházet, musíme ji napřed poznat.“ Příběhy v jeho knize proto zachycují nejen hrdinství, ale také lidskou podlost. „Věřím, že společnost pravdu unese. Na hledání pravdy bychom neměli rezignovat. Když to začneme dělat, ztratíme skutečné dějiny. Stanou se z nich Staré pověsti české,“ varuje.

„Na jedenácti popravištích protektorátu bylo za heydrichiády zastřeleno nebo oběšeno téměř dva tisíce obětí. Německá okupační správa si k popravám záměrně vybírala kasárna pořádkové policie, která byla umístěna v blízkosti velkých měst, takže vraždy zasahovaly bezprostředně do psychiky domácích obyvatel. Zastrašit, pokořit, znejistit nebo přímo zlikvidovat odpor, aby došlo k rychlému poněmčení protektorátu - to byly hlavní cíle nacistického teroru,“ konstatuje Vojtěch Kyncl.

„Válka probudila v mnoha lidech to nejhorší, co by se v normálních poměrech demokratické země nemohlo projevit s tak destruktivní silou. A naopak mnoho ‚obyčejných občanů‘ pod jejím tlakem překvapilo projevy odvahy, hrdinství, cti a touhy po svobodě,“ dodává historik.