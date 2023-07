Hepnarová: Co jsem provedla, bylo správné

I tyto informace spis obsahuje a jako dílky zapadají do mozaiky událostí, které vedly 22letou ženu k útoku. „Zaslechl jsem výkřiky lidí a třeskot skla. Ani nevím, jestli to křičel muž, či žena. Viděl jsem několik osob na zemi ležících. Mohlo jich být cca deset až dvanáct,“ popsal svědek Zdeněk Motejzík do protokolu.

Scénáře pomsty si Hepnarová mnohokrát přehrávala. Plánovala získat zbrojní průkaz a střílet do davu. Chtěla jako řidička autobusu shodit plně naložený vůz ze silnice. Nakonec se rozhodla pro hromadnou vraždu autem. „Co jsem provedla, to bylo zcela správné, promyšlené a logické,“ uvedla bezprostředně po činu při výslechu.

Elitní kriminalista a šéf pražské mordparty Jan Štoček případ nevyšetřoval, ale podle jeho odhadů by Hepnarová za svůj čin v současnosti dostala doživotí: „Není ani vyloučeno, že by ji shledali nepříčetnou. Pravděpodobně by našli diagnózu, takže nevylučuji, že by se šla léčit.“