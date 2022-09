Den, který změnil celý svět. Připomínáme si 11. září 2001

První okamžiky

Den v New York, nejlidnatějším a nejrušnějším městem Spojených států začíná stejně jako každý jiný, lidé začínají pracovní den nebo do zaměstnání právě míří. V 8:46 místního času naráží letadlo do severní věže Světového obchodního centra. Všech 92 lidí na palubě letadla je po smrti, mnoho zaměstnanců centra je uvězněno nad 91. poschodím. Budova byla zasažena mezi 94. a 98. patrem.

Výbuch a následný kouř stoupající z poškozené věže děsí lidi v ulicích, krátce na to jsou již záběry přenášeny živě prakticky na všech zpravodajských kanálech v zemi. V prvních momentech a nastalém zmatku nikdo neví, co se stalo. Zda je to tragická nehoda nebo plánovaný teroristický útok. Na místo míří první jednotky hasičů a záchranářů.

Foto: Reuters Záchranáři zasahují u Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001

Netrvá však dlouho a možnost nešťastné havárie je vyvrácena, když v 9:03 další letadlo naráží do jižní věže Světového obchodního centra. Náraz druhého letadla dokonce několik médií zachycuje přímo ve svém živém vysílání, které sledují miliony diváků. Všech 65 lidí na palubě druhého letadla je rovněž po smrti, stejně tak desítky zaměstnanců centra, kteří jsou v budově stále uvězněni. Tentokrát letadlo zasahuje věž mezi 78. a 84. patrem.

V budově vznikají požáry, z oken se šíří dusivý kouř a lidé zoufale mávají rukama nebo bílými hadry a prosí o pomoc. Marně. Někteří zemřou při nárazu letadel, jiní se udusí kouřem. Další ve snaze uniknout žáru, kouři a bolestivé smrti vyskakují z oken ve výšce několika stovek metrů.

V 9:59, přesně hodinu a třináct minut po prvním útoku se jižní věž Světového obchodního centra řítí k zemi. Severní věž ji následuje v 10:28.

Čtyři letadla, čtyři útoky

Plán al-Káidy byl předem pečlivě připraven. Celkem 19 členů teroristické organizace uneslo čtyři letadla společností American Airlines a United Airlines, které chtěli využít k útoku. Kromě budovy Světového obchodního centra v New Yorku si za cíl vybrali také Pentagon a Washington D.C.

Číslo letu Místo dopadu American Airlines, let 11 New York (1. náraz) United Airlines, let 175 New York (2. náraz) American Airlines, let 77 Pentragon United Airlines, let 93 Pensylvánie

Útok na Pentagon

V 9:37, necelou hodinu po prvním útoku, naráží letadlo společnosti United Airlines do budovy Pentagonu, sídla ministerstva obrany Spojených států amerických. Zemřelo 64 lidí na palubě včetně posádky a únosců a dalších 125 lidí z budovy Pentagonu. Náraz způsobil v okolí rozsáhlé požáry a část budovy se zřítila.

Zmařený čtvrtý útok

Čtvrté letadlo startovalo z letiště v New Jersey a mělo namířeno do San Francisca. Vzlétlo s třičtvrtěhodinovým zpožděním, během kterého se cestující i posádka prostřednictvím mobilních telefonů dozvěděli o teroristických útocích v New Yorku a Pentagonu. Na palubě bylo 44 lidí.

Odvrátit poslední útok se podařilo díky statečným pasažérům a členům posádky, kteří se čtyři únosce, jež se letadla zmocnili, pokusili přemoci a získat kontrolu nad řízením. Na kokpit pravděpodobně zaútočili hasicím přístrojem. Letadlo se poté převrátilo a mířilo k zemi rychlostí až 500 mil za hodinu. V 10:10 se zřítilo na venkově poblíž Shanksville v Pensylvánii. Původním cílem únosců byl Washington D.C., zřejmě Kapitol nebo Bílý dům.

Jedním z oněch cestujících byl Thomas Burnett Junior, který své manželce po telefonu řekl: „Vím, že tu všichni umřeme. Jsme tu tři, co s tím něco uděláme. Miluji tě, zlato.“

Poslední telefonáty zoufalých cestujících z unesených letadel, ale i uvězněných zaměstnanců Světového obchodního centra, se staly děsivou součástí série útoků. Lidé se s pláčem loučili s nejbližšími, zanechávali jim vzkaz na záznamnících nebo své poslední rozloučení uvedli během telefonátu na tísňovou linku, která hovory nahrává. Mnohé z telefonátů jsou dodnes k dohledání na internetu.

Časová osa útoků

7:59 - Vzlétá z bostonského letiště let 11 společnosti American Airlines. Má namířeno do Los Angeles. Na palubě je jedenáct členů posádky a 81 pasažérů. Pět z nich jsou bojovníci teroristické organizace al-Káida. 8:14 - Nad státem Massachusetts se kokpitu zmocňují teroristé a odchýlí letadlo ze své trasy. 8:15 - Z bostonského letiště startuje letadlo United Airlines s číslem 175, posádka čítá devět lidí, cestujících je 56. Pět z nich je opět příslušníky al-Káidy. 8:19 - Dvacet minut do prvního letu upozorňuje posádka pozemní personál, že se letounu zmocnili únosci, jeden z cestujících je pobodán. O únosu se obratem dovídá FBI. 8:20 - Z Washingtonu vzlétá let American Airlines č. 77, na palubě je šest členů posádky, 53 pasažérů a pět teroristů. 8:37 - Řídící věž v Bostonu vydává varování armádě ohledně uneseného letadla, ta okamžitě zahajuje sledování letu 11. 8:42 - Po zpoždění na letišti vzlétá z Newarku letadlo se sedmi členy osádky, 33 pasažéry a čtyřmi teroristy. 8:46 - První letadlo naráží do severní věže takzvaných „dvojčat“, tedy Světového obchodního centra v New Yorku. Čtyři minuty nato se o události dovídá prezident Bush, který je zrovna na návštěvě základní školy na Floridě. 9:02 - Začíná evakuace severní věže. 9:03 - Let 175 naráží do jižní věže. 9:05 - „Druhé letadlo zasáhlo druhou věž. Útočí se na Ameriku,” zašeptal šéf štábu Bílému domu prezidentu Bushovi, který měl dětem zrovna přečíst pohádku. 9:37 - Naráží třetí letadlo do západní zdi Pentagonu, kde sídlí ministerstvo obrany USA. 9:42 - Dostávají poprvé v historii USA všechny lety na území Spojených států příkaz přistát. Řada výrazných pamětihodností včetně Bílého domu a Kapitolu je evakuována. 10:07 - Poté, co se dovídají pasažéři čtvrtého letu o útocích v New Yorku a Washingtonu, pokouší se přemoci únosce přímo v kokpitu. Teroristé letadlo namíří k zemi, letadlo se zřítí v poli u města Shanksville v Pensylvánii, tedy asi 20 minut od Washingtonu. 10:20 - Viceprezident Dick Cheney povoluje sestřelit jakékoli další letadlo, u kterého by hrozilo, že je prostředkem sebevražedného útoku.

Počet obětí

Celková bilance série teroristických útoků čítá 2 977 zemřelých civilistů a tisíce dalších byly zraněny. Všech 19 únosců se zabilo při sebevražedných útocích.

Obě věže Světového obchodního centra se zřítily a poškodily okolní budovy. Ulice newyorského ostrovu Manhattan byly evakuovány, stovky záchranářů pátraly po přeživších.

Následky

Z oněch téměř tří tisíc obětí se přitom nejednalo pouze o Američany, civilní oběti pocházely celkem z 90 zemí. Zřícení věží a uvolnění nebezpečných látek a zplodin způsobilo nárůst respiračních a kardiovaskulárních problémů mezi obyvateli okolních ulic. Několik lidí zasahujících na místě v důsledku nadýchání se jedovatých zplodin dokonce zemřelo.

Dohru měly útoky nejen v ekonomické, ale především politické sféře. Prezident Bush ve svém projevu k národu po útocích uvedl, že šlo o „akty zla a ohavné činy teroru“ a vyhlašuje „válku proti terorismu“.

Ještě tentýž den večer sdělil tehdejší ředitel zpravodajců CIA George Tenet prezidentu Bushovi, že teroristické útoky má na svědomí militantní islamistická organizace al-Káida. Usáma bin Ládin, zakladatel teroristické organizace al-Káida a její vůdce už v devadesátých letech vyzval k vraždění Američanů.

Bush 11. září nařídil sestřelit každé letadlo Amerika

Spojené státy od útoku na Pearl Harbor žádné podobné události nečelily a teroristickým útokem byly USA značně překvapeny.

Podle expertky Nelly Lahoudové bylo 11. září možností, jak narušit mýtus nedotknutelné Ameriky, podkopat tehdejší světový řád a vzkřísit historickou ummu – celosvětové společenství muslimů. Bin Ládin a jemu podobní totiž podle amerického historika Bernarda Lewise nesnášeli globalizaci a vnímali ji jako hrozbu pro jejich dogmatický výklad islámu. Nechtěli importy ze Západu, modernizaci, liberalizaci.

Válka v Afghánistánu

Bezprostředně po útocích vyzval prezident Bush Afghánistán, aby mu vydal Usámu bin Ládina. Přestože ani jeden z teroristů nepocházel z Afghánistánu, americká administrativa byla přesvědčena, že tamní režim pod taktovkou islamistů z Tálibánu bin Ládinovi a al-Káidě poskytuje zázemí.