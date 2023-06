Blaničtí rytíři čekají na znamení

Jde o pouhý mýtus malého národa obklopeného v srdci Evropy mocnými nepřáteli? Nebo příběh skrývá historické jádro? To se pokusíme zjistit. Jedno však víme už teď: interpretace pověsti se často měnila, dokonce i ve svůj protiklad.

Po Keltech, nejstarším historicky doloženém národu na našem území, zůstaly v Čechách a na Moravě základy desítek hradišť, podivuhodné legendy a spousta místních názvů včetně známé Bohemie (z původního latinského Boiohaemum, tedy Země Bójů - jednoho z keltských kmenů). Ostatně i na vrcholu Velkého Blaníku byly nalezeny kameny z hradiště starého dva a půl tisíce let, tedy z doby keltského osídlení.

Se svou výškou 638 metrů je Velký Blaník nejvyšší horou Mladovožické pahorkatiny. Kopec čnící v krajině, na něm tajemné rozvaliny a starodávná pověst… Žádný div, že si zachoval mystickou auru až do středověku.

Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka musel v létě 1404 zakázat pověrečné poutě na jeho vrchol. Jistý místní laik totiž prohlašoval, že jsou v hoře ukryta těla svatých apoštolů Petra a Pavla. Kdokoliv ji navštíví a přinese dva tři kameny na stavbu kostela, bude mít tolik zásluh, jako by vyslechl dvě nebo tři mše…

Náboženský vizionář Mikuláš, jinak obyčejný sedlák z Vlásenice u Pelhřimova, roku 1471 prorokoval, že do české země vtrhnou ze čtyř světových stran nepřátelská vojska, aby zahubila národ kvůli příjímání Kristovy krve. „Potom pán bůh divnou pomoc svým učiní, a to s prostředku hory blanické, (boží vojsko), kteréž tu pán bůh divnou mocí chová tajně. A ty vyjdouce a jiný jezdecky vyjedouce, nepřátely mordovati budou a je ze země ven vypudí,“ věštil.

Vidění, zapsané o sto let později následovníky v takzvané mikulášské konfesi, položilo základ pověsti o blanických rytířích, jak ji známe dnes. Mytické vojsko však prozatím zůstávalo bez vojevůdce. Toho k legendě doplnili autoři později - dle vlastního smýšlení.

To ale za vlády katolických Habsburků nepřicházelo v úvahu. Když tedy roku 1798 zpracoval německý spisovatel Josef Schiffner pověst v povídce Zdenko von Zasmuk und seine Gefárten oder im Berge Blanick eingeschlossene Ritter - v překladu Zdeněk ze Zásmuk aneb Rytíři zamčení ve skále -, umístil do hory obhájce hradu Blaník, kteří padli v boji s husity.

A do jejich čela přesvědčeného katolíka Meinharda. K němu se pak připojil vymyšlený literární hrdina Zdeněk ze Zásmuk, aby společně vyčkávali, až se česká země ocitne v nouzi nejvyšší, a vyjeli jí na pomoc.

Povídku přeložil o rok později do češtiny Václav Matěj Kramerius. Václav Kliment Klicpera a Josef Kajetán Tyl rozepsali motiv do divadelních her, Matěj Kopecký ho upravil pro loutky… Všechna zpracování se však nesla stejně jako původní kniha v duchu protihusitském. A cenzura bděla dál.