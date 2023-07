Aféra Watergate donutila Nixona rezignovat

Dva novináři listu The Washington Post Bob Woodward a Carl Bernstein 10. října napsali, že FBI zjistila, že vloupání do sídla demokratické strany bylo součástí masivní kampaně sledování demokratů ze strany republikánského Výboru pro znovuzvolení prezidenta Nixona. Informaci získali od zdroje z FBI, který používal krycí jméno Deep Throat. Až v roce 2005 vyšlo najevo, že to byl náměstek ředitele FBI Mark Felt. Woodwardovi prozradil zapojení agenta CIA Howard Hunta do vloupačky. Pětice zlodějů jednala na jeho a Liddyho příkaz.