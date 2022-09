Více než milion Čechů žije na pokraji chudoby, pětina z nich nemá na základní životní potřeby

Vařit ze základních surovin je mnohem zdravější a levnější než jíst polotovary. Češi průměrně vyhodí přes 40 kilogramů jídla ročně, zkuste neplýtvat. Dělejte dětem svačiny do školy i pro volný čas. Domácí limonáda je mnohem levnější než malinovka ve stánku za 50 Kč. Neutrácejte za obědová menu, do práce si noste krabičky, nebo to aspoň střídejte.