Velký zájem o předčasné penze trvá, vláda zpřísní podmínky

„Počet žádostí o předčasné důchody je v porovnání s měsíci předchozích let vyšší,“ řekla Právu mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. Správa za prvních sedm měsíců letošního roku přijala 68 887 nových žádostí o předčasnou penzi. Je to několikanásobně více než ve stejném období v předchozích letech. Loni jich za leden až červenec lidé podali 18 396.

Pak ovšem s další mimořádnou valorizací vlivem vysoké inflace nastal obrat a do konce roku se přihlásilo celkem 80 653 lidí. Letošní bilance se tak k loňskému výjimečnému rekordu blíží. Pro porovnání, za prvních sedm měsíců roku 2021 lidé podali pouze 14 694 žádostí o předčasný důchod, za celý tento rok to bylo 30 006.

Masivní zájem o předčasnou penzi loni probudily hned dvě mimořádné valorizace, v červnu a září. S jejich započítáním se stal předčasný důchod finančně výhodnější než řádný v letošním roce, do něhož se tyto dvě valorizace nezapočítávají.

Pokud ale loni požádali o předčasnou penzi a do důchodu měli méně než tři měsíce, dostali přes 18 tisíc. A i když jim do řádného důchodu zbýval skoro rok, vyšla jim předčasná penze zhruba o dvě stovky výhodněji.

Mnoho lidí blížících se důchodovému věku tak loni raději buď odešlo předčasně do penze, anebo si o ni jen zažádali bez výplaty a pracovali dál. Až budou chtít přestat pracovat, výše důchodu se jim znovu vypočítá včetně toho, že se jim započítají i mimořádné valorizace.

I letošní rok vlivem vysokých cen došlo na mimořádnou valorizaci, a to v červnu. Oproti řádnému důchodu s nástupem v příštím roce ale předčasná penze už pravděpodobně výhodná není.

To už ale pro ni mají platit zpřísněné podmínky. Ministr práce Marian Jurečka (KDU- ČSL), který na výhodné předčasné penze loni sám upozorňoval, než si uvědomil rozpočtové dopady a dupl na brzdu, chce, aby vstoupily v platnost už v září. I když o nich ještě má hlasovat Senát a novelu musí podepsat prezident.

Přesto odborníci doporučují lidem, kteří v příštích měsících nebo i letech zvažují odchod do předčasného důchodu, aby si o něj s odloženou výplatou nyní zažádali. Do září, než se změní podmínky, na to ale mají už jen zhruba měsíc.