Vánoce budou letos chudší. Češi plánují šetřit na dárcích i pohoštění

„Obecným pravidlem je nezadlužovat se na pořizování vánočních dárků. Dárky patří do kategorie zbytných věcí, je proto lepší se uskromnit a přizpůsobit se aktuální finanční situaci, předem si určit rozpočet na celkový nákup a ten pak dodržet. Pokud se rozhodnete pro financování půjčkou, měli byste si předem spočítat, zda budete mít dostatek finančních prostředků na měsíční splátku a úvěr si vzít vždy u prověřeného poskytovatele,“ doporučil Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit.

„Předvánoční období je specifické – lidé chtějí rychlé peníze na dárky a podmínkám smluv, výši splátek nebo úrokům, nevěnují tolik pozornosti, zadluží se zkrátka zbytečně zbrkle. Kvůli dárku, který potom třeba stejně leží pod postelí a práší se na něj, se zadluží i na několik let. A to je zejména v současné ekonomické situaci extrémně nebezpečné,“ uvedl.

„Počet lidí, kteří nejsou schopni splácet své dluhy, roste a lze předpokládat, že poroste dál. Pokud už lidé potřebují půjčku, měli by si dobře rozmyslet, na co si ji berou a zda je zadlužení vlastního rozpočtu nebo rozpočtu celé domácnosti nevyhnutelné, vánoční dárky do této kategorie rozhodně nepatří,“ dodal Pilíšek.