Splátky úvěru či hypotéky si můžete pojistit. Pojišťovny ale za vás budou platit maximálně rok

Pojištění povinné není, vzít si úvěr či sjednat hypotéku můžete pochopitelně i bez něho. Nicméně, jak ukázal průzkum agentury g82 pro BNP Paribas Cardif Pojišťovnu, naprostá většina lidí (85 procent), která si ho ke svému závazku - úvěru či hypotéce - sjednala, se shodla, že jim dodává pocit jistoty pro případ, že by se kvůli ztrátě zaměstnání, dlouhodobé nemoci či třeba invaliditě dostali do platební neschopnosti.

Například u Air Bank představuje pojistné 8,7 procenta z předepsané splátky půjčky či hypotéky. U ČS je to v závislosti na pojištěných rizicích od 7 procent do 11,3 procenta z výše měsíční splátky u spotřebitelského úvěru, u hypotéky pak od 6,69 procenta do 9,5 procenta z výše splátky. Fio banka počítá pojistné z objemu hypotéky a podle zvoleného balíčku se pak jedná o 0,6 procenta ročně do 0,85 procenta ročně. V mBank u spotřebitelského úvěru pojistné odpovídá výši 0,25 procenta z počáteční výše úvěru. V RB činí pojistné 8,8 procenta ze sjednané měsíční splátky úvěru a 8,9 procenta ze sjednané měsíční splátky hypotéky. UniCredit Bank v případě úvěru požaduje v závislosti na sjednané variantě pojištění pojistné ve výši od 5 procent do 10 procent z měsíční splátky, u hypoték pak od 5,5 procenta do 11 procent ze splátky.