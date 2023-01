Splátky mohou zdražit úvěr i trojnásobně

Nejlevnější modelový úvěr ve výši 50 000 korun rozložený do dvanácti měsíčních splátek nabízí podle tohoto indexu Max banka, která je na trhu nováčkem. Úroky na splátkách navýšily úvěr ani ne o 1700 Kč. Specifi kem tohoto úvěru však podle Člověka v tísni je to, že ho lze využít pouze jako konsolidaci, tedy jako náhradu za již existující půjčky.

Tito poskytovatelé podle indexu obvykle nabízejí tzv. úvěrové rámce, kde nejsou pevně stanoveny splátky, avšak při využití modelového příkladu půjčky 50 tisíc korun by roční náklady na takový úvěr vyšly i na více než 100 tisíc korun. Podrobné výsledky jsou na webu Člověka v tísni.

Podle Viva Credit ale metodika Člověka v tísni pracuje s modelovým úvěrem ve výši 50 tisíc korun, zatímco společnost nabízí půjčky do 30 000 korun. I když o zavedení vyšších půjček uvažuje.

ViaSMS na dotazy nezareagovala. „S drahými půjčkami je to ale složitější. Nelze je jednoznačně odsuzovat. Pokud někdo půjčuje peníze za úrok 50 či 80 procent ročně, tak je to na první pohled šokující, ale pro člověka, který potřebuje řešit nedostatek peněz a jinou možnost nemá, může i takto drahá půjčka dávat smysl. Podstatné je, zda jsou splátky nastaveny tak, že lze půjčku splatit,“ řekl analytik Člověka v tísni David Borges.

„Jestliže se však bavíme o dlouhodobých půjčkách, kde věřitel žádá 300 nebo 400 procent ročně, nelze to už omluvit vyšší rizikovostí, to je devastační finanční produkt,“ dodal.

Podle indexu Člověka v tísni oproti poslednímu zkoumání došlo v nabídkách k několika změnám. Jednak se zlepšuje transparentnost půjček. Naprostá většina společností už například zveřejňuje smluvní dokumentaci na svých internetových stránkách. Dříve to bylo spíše výjimečné.

Většina společností má na webu už i kalkulačku, přestože to zákon neukládá. Pro zájemce o úvěr je to zásadní nástroj umožňující získat lepší představu, co bude úvěr stát a jak je splatitelný.