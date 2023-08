Škrty ohrožují lidem i dotace na dálkové teplo

Snížení celkové částky připustil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). „V rámci úsporného balíčku se musíme znovu podívat, jak vysoká by podpora do teplárenství měla jít,“ řekl před časem Právu. „Ceny energií včetně tepla je nutné vnímat jako jeden balík a dívat se na to z hlediska dopadů na spotřebitele a zároveň státní rozpočet,“ dodal Síkela.