První práce je obvykle možná až od šestnácti let

Závislá práce dětí mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je ze zákona možná, jen pokud se jedná o uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. A to výhradně za předpokladu, že je tato činnost přiměřená věku dítěte, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy, nepoškozuje jeho rozvoj. Na tyto činnosti by mělo být vydané povolení krajské pobočky úřadu práce na základě písemné žádosti rodiče.