Porostou důchody i minimální mzda, podnikatelé si připlatí na zálohách

Penze se v lednu zvednou naprosté většině důchodců, a to jak u starobních, tak invalidních, vdoveckých či sirotčích penzí, o 360 korun. Důvodem je skutečnost, že poroste pouze základní výměra důchodů, která tak dosáhne 4400 korun.

Zásluhová, procentní část, se vzhledem k předchozí mimořádné valorizaci, zvyšovat nebude. Průměrný starobní důchod by tak měl dosáhnout 20 635 korun.

„Pouze důchodcům, kteří dosáhnou v lednu 85 let věku, bude navýšena procentní výměra o tisíc korun,“ upozornila Česká správa sociálního zabezpečení. To se ovšem i v průběhu roku děje u všech penzistů, kteří dovrší tento věk.

Navýší se rovněž minimální mzda. Od Nového roku se zvedne z 17 300 na 18 900 korun hrubého měsíčně. Při převodu na čistou mzdu by měla činit 16 442 Kč.

Zvýšení minimální mzdy pak zdraží zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů. To jsou například ženy v domácnosti, někteří studenti vysokých škol starší 26 let s výjimkou doktorandů nebo nezaměstnaní, které neeviduje Úřad práce.

Minimální mzda ovlivňuje i částku, do níž jsou ročně od daně osvobozeny důchody (do jejího 36násobku), nebo roční daňové bonusy u slevy na dítě. Ty mohou uplatnit podnikatelé tehdy, pokud jejich roční příjmy dosahují aspoň šestinásobku minimální mzdy. U zaměstnanců je to měsíčně polovina minimální mzdy.