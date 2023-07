Pokud si dá majitel do smlouvy zákaz chovu psů, je ze zákona neplatná

Vynucovat si smlouvou nelze ani znemožnění přihlášení k trvalému pobytu v daném bytě či zákaz podpronajmutí. Neplatný je rovněž zákaz zatloukání hřebíků do zdi.

„K takovým ujednáním zákon nepřihlíží. To znamená, že i když jsou součástí podepsané smlouvy, hledí se na ně, jako by nebyla. Nájemce je tedy nemusí dodržet a nejedná se o porušení smlouvy,“ shrnuje to výklad advokátní kanceláře Havel & Partners, který pro Právo připravil server Bezrealitky.cz.