Peníze půjde poslat na mobilní číslo

„Zájem o zapojení do služby Platby na kontakt zatím potvrdilo devět bank,“ řekl Patrik Madle z ČSOB. Vedle jeho ústavu by to měly být ty největší, třeba Česká spořitelna či Komerční banka.

Pro to, aby člověk mohl tyto platby přijímat, přitom nebude muset centrální banku pro zapsání do registru kontaktovat. Zprostředkuje mu to finanční ústav, kde má daný účet. „Registrace do služby zvané platba na kontakt bude možná prostřednictvím mobilního i internetového bankovnictví. Jednorázovým kódem zaslaným na registrované telefonní číslo ověříme, že jej má klient ve svém držení,“ popisuje proces Šárka Nevoralová z Komerční banky.