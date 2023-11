Na vyřízení důchodů se dál čeká i rok

Sociální správa stále nestíhá vyřizovat žádosti o důchody v devadesáti dnech, jak jí to předepisuje zákon. Ještě před měsícem čekaly na zpracování svých žádostí čtyři tisíce lidí. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) pak slíbil, že se vyřizování vrátí do zákonných lhůt do konce října. To se ale nestalo.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto